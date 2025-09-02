Der belgische Außenminister Prevot (AP / Virginia Mayo)

Außenminister Prévot teilte mit, die Formalisierung dieser Anerkennung durch einen königlichen Erlass werde aber erst erfolgen, wenn die letzte israelische Geisel freigelassen sei und die Hamas keine Kontrolle in den palästinensischen Gebieten mehr ausübe. Darüber hinaus will Belgien den Angaben des Außenministers zufolge zwölf Sanktionen verhängen. So soll etwa die Einfuhr von Produkten aus den israelischen Siedlungen verboten und die öffentliche Beschaffungspolitik im Hinblick auf israelische Unternehmen überprüft werden.

Die Ankündigung Belgiens zur Anerkennung Palästinas folgt auf eine ähnliche Entscheidung mehrerer Länder wie Frankreich und Kanada. Deutschland plant einen solchen Schritt nicht.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.