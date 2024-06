Fußball-Europameisterschaft

Euro 2024: Slowakei - Rumänien (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

In der Gruppe E reichte Rumänien in Frankfurt/Main gegen die Slowakei ein 1:1-Unentschieden zum Gruppensieg. Der frühere Bundesliga-Profi Ondrej Duda (24. Minute) brachte die Slowaken in Führung. Razvan Marin (37.) gelang per Foulelfmeter der Ausgleich für Rumänien. Auch die Slowakei zieht ins Achtelfinale ein, da die Mannschaft sicher zu den vier besten Gruppendritten gehört.

In der K.o.-Runde trifft Rumänen entweder auf Slowenien oder die Niederlande. Die Slowakei bekommt es mit Spanien oder England zu tun.

Belgien ist nach dem 0:0 gegen die Ukraine in Stuttgart Zweiter und kommt damit ebenfalls weiter. Die "Roten Teufel" treffen in Düsseldorf am kommenden Montag auf Vizeweltmeister Frankreich. Für die Ukraine als Gruppenletzter ist das Turnier dagegen vorbei.

