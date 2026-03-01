EU-Sanktionen

Der Tanker „Eventin“ gehört zur russischen Schattenflotte (Archivbild) (picture alliance / dpa / Stefan Sauer)

Verteidigungsminister Francken schrieb auf der Plattform X, belgische Streitkräfte seien von Frankreich unterstützt worden. Der Tanker werde zum Hafen von Zeebrugge eskortiert. Premierminister de Wever erklärte, Belgien werde das internationale Seerecht und die Sicherheit seiner Hoheitsgewässer wahren.

Mit Schattenflotte sind Tanker und andere Frachtschiffe gemeint, die Russland zur Vermeidung von Sanktionen beispielsweise beim Öltransport einsetzt. Frankreich schätzt die Größe der Flotte mittlerweile auf 1.000 bis 1.200 Schiffe, wovon 650 bis 700 mit Sanktionen belegt sind. Die EU warnt schon länger davor, dass diese Schiffe für den Start von Drohnen für Stör- oder Spionageangriffe genutzt werden können.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.