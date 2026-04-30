Belgien stoppt Rückbau seiner Atomreaktoren. (dpa / picture alliance / Julien Warnand)

Wie die Regierung und der bisherige Betreiber Engie mitteilten, verhandeln beide Seiten über eine Übernahme aller sieben Reaktoren durch den belgischen Staat. Für diesen Zeitraum werde der Rückbau angehalten. Belgiens Regierungschef De Wever erklärte, man werde sich für sichere, bezahlbare und nachhaltige Energie entscheiden und für weniger Abhängigkeit von Importen fossiler Energieträger.

In Belgien sind derzeit zwei Reaktoren in Betrieb: einer im Kraftwerk Doel an der niederländischen Grenze und einer im Atomkraftwerk Tihange bei Lüttich, rund 50 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Daneben gibt es fünf stillgelegte Reaktoren. Das belgische Parlament hatte im vergangenen Jahr den Atomausstieg des Landes rückgängig gemacht.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.