Bis 3,5 Tonnen

Belgien will eine Straßenmaut für alle Fahrzeuge einführen (picture alliance / dpa / Eric Lalmand)

Darauf haben sich die drei belgischen Landesteile geeinigt. Die Straßenmaut soll ab Januar für alle Autos gelten, egal ob aus Belgien oder dem Ausland. Die Kosten für eine Vignette variieren je nach Fahrzeugmodell und Schadstoffausstoß. Sie beginnen bei 90 Euro pro Jahr für ein emissionsfreies Fahrzeug und reichen bis 125 Euro. Es soll auch Vignetten mit kürzeren Laufzeiten geben.

Die Einnahmen aus der Maut sollen in die Instandhaltung des Straßennetzes fließen. Über die endgültige Einführung der Gebühr müssen noch die Regionen und die europäischen Behörden entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.