Radrennen
Belgier Jasper Philipsen gewinnt 17. Etappe der Tour de France
Der Radprofi Jasper Philipsen aus Belgien hat die 17. Etappe der Tour de France von Chambery nach Voiron gewonnen.
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Zweiter auf der rund 175 Kilometer langen Strecke wurde der Schweizer Mauro Schmid vor Olav Kooij aus den Niederlanden. Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden trägt weiter der Slowene Tadej Pogacar.
Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.