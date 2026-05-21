Der Belgier Alec Segaert gewinnt die 12. Etappe des Giro d'Italia. (Massimo Paolone / LaPresse via ZUM / Massimo Paolone)

Seinem Team Bahrain-Victorious bescherte Segaert den ersten Tagessieg bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt. Segaerts Teamkollege Afonso Eulálio bleibt an der Spitze der Gesamtwertung. Durch seinen Sieg im Zwischensprint sammelte der Portugiese sechs Bonussekunden und baute seinen Vorsprung auf den dänischen Favoriten Jonas Vingegaard vom Team Visma-Lease a bike auf 33 Sekunden aus.

Am Freitag stehen 189 Kilometer auf dem Programm. Die 13. Etappe führt von Alessandria nach Verbania, die beiden Bergwertungen warten erst kurz vor dem Ziel knapp vor der Schweizer Grenze auf das Peloton.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.