Der Belgier Tim Merlier jubelt, als er die Ziellinie überquert und die 7. Etappe der Tour de France gewinnt. (Thibault Camus / AP / dpa)

In der 175 Kilometer langen Flachetappe von Hagetmau nach Bordeaux kam er im Massensprint vor dem Norweger Søren Wærenskjold und Biniam Girmay aus Eritrea ins Ziel. Der deutsche Max Kanter erreichte den 4. Platz, Phil Bauhaus wurde Sechster.

Das gelbe Trikot des Führenden in der Gesamtwertung trägt weiter der Slowene Tadej Pogacar, der am Tag nach seinem eindrucksvollen Solosieg in den Pyrenäen mit dem Hauptfeld ins Ziel kam.

Auch auf der achten Etappe, die über 180 km von Périgueux nach Bergerac führt, ist ein Massenspurt wahrscheinlich.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.