Die Radprofis Wout van Aert aus Belgien und Tadej Pogacar aus Slowenien beim Radrennen Paris-Roubaix. (IMAGO / Belga / DIRK WAEM)

Im vergangenen Jahr hatte der Slowene bei seiner Roubaix-Premiere ebenfalls den zweiten Platz belegt. Mit einem Sieg bei der "Königin der Klassiker" hätte Pogacar bei allen fünf bedeutenden Eintagesrennen - den sogenannten "Monumenten" - mindestens einmal gewonnen. Zu den "fünf Monumenten" zählen die Rennen Paris-Roubaix, die Flandern-Rundfahrt, Mailand-Sanremo, Lüttich-Bastogne-Lüttich und die Lombardei-Rundfahrt. Siege in all diesen Rennen gelangen bislang nur den drei Belgiern Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck und Rik Van Looy. Pogacar hatte vergangene Woche seinen dritten Sieg bei der Flandern-Rundfahrt gefeiert. Zuvor hatte er mindestens einmal bei den anderen Radsport-Monumenten Mailand-Sanremo, Lüttich-Bastogne-Lüttich und der Lombardei-Rundfahrt gesiegt.

Paris-Roubaix: Koch gewinnt als erste deutsche Frau

Die Entscheidung beim diesjährigen Rad-Klassiker Paris-Roubaix fiel erst auf den letzten Metern im Velodrome von Roubaix. Bester Deutscher war der Kölner Nils Politt auf Platz neun. Als erste deutsche Frau setzte sich Franziska Koch bei Paris-Roubaix durch. Die 25-Jährige aus Mettmann siegte vor der dreimaligen Weltmeisterin Marianne Vos aus den Niederlanden. Platz drei ging an die französische Tour-de-France-Siegerin Pauline Ferrand-Prévot.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.