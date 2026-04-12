Die Radprofis Wout van Aert aus Belgien und Tadej Pogacar aus Slowenien beim Radrennen Paris-Roubaix. (IMAGO / Belga / DIRK WAEM)

Im vergangenen Jahr hatte der Slowene bei seiner Roubaix-Premiere ebenfalls den zweiten Platz belegt. Mit einem Sieg bei der "Königin der Klassiker" hätte Pogacar bei allen fünf bedeutenden Eintagesrennen - den sogenannten "Monumenten" - mindestens einmal gewonnen. Zu den "fünf Monumenten" zählen die Rennen Paris-Roubaix, die Flandern-Rundfahrt, Mailand-Sanremo, Lüttich-Bastogne-Lüttich und die Lombardei-Rundfahrt. Siege in all diesen Rennen gelangen bislang nur den drei Belgiern Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck und Rik Van Looy.

Pogacar hatte vergangene Woche seinen dritten Sieg bei der Flandern-Rundfahrt gefeiert. Zuvor hatte er mindestens einmal bei den anderen Radsport-Monumenten Mailand-Sanremo, Lüttich-Bastogne-Lüttich und der Lombardei-Rundfahrt gesiegt.

Die Entscheidung beim diesjährigen Rad-Klassiker Paris-Roubaix fiel erst auf den letzten Metern im Velodrome von Roubaix. Bester Deutscher war der Kölner Nils Politt auf Platz neun.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.