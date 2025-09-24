Die Stadt plant, auch die umliegenden Städte und Gemeinden in Flämisch-Brabant einzubeziehen. (picture alliance / imageBROKER / Stanislav Belicka)

Das gab eine internationale Jury bekannt. Löwen plant, auch die umliegenden Städte und Gemeinden in Flämisch-Brabant einzubeziehen. Es werden rund drei Millionen Besucherinnen und Besucher erwartet. Es ist mittlerweile das fünfte Mal, dass Belgien eine Kulturhauptstadt Europas stellen darf.

Mittlerweile hat sich das Projekt zu einem der größten und wichtigsten kulturellen Projekte Europas entwickelt. Ziel ist es, den Reichtum, die Vielfalt und die gemeinsamen Merkmale der europäischen Kulturen zur Geltung zu bringen.

Zweite Kulturhauptstadt kommt aus Zypern

Die zweite Kulturhauptstadt Europas wird auf Zypern liegen. Zur Wahl stehen Larnaka und Limassol. Die Entscheidung fällt im Dezember.

In diesem Jahr sind Chemnitz sowie das slowenisch-italienische Städteduo Nova Gorica und Gorizia Kulturhauptstädte Europas. 2026 folgen Oulu in Finnland und Trenčín in der Slowakei.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.