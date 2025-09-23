Stiftung Preußischer Kulturbesitz Belgisches Abgeordnetenhaus gibt Gemälde von Friedrich Nerly nach Berlin zurück
Das belgische Abgeordnetenhaus hat ein Gemälde von Friedrich Nerly (1807-1878) an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz zurückgegeben. Es gehörte zur Sammlung der Alten Nationalgalerie in Berlin und galt bisher als im Zweiten Weltkrieg verschollen.
Das Werk zeigt eine im 19. Jahrhundert gemalte Ansicht der Basilika Santi Giovanni e Paolo in Venedig und ist eines der wichtigsten des in Erfurt geborenen Malers. Nachforschungen des belgischen Abgeordnetenhauses ergaben, dass die Alten Nationalgalerie das Bild 1936 an die deutsche Botschaft in Brüssel ausgeliehen hatte. Dort verschwand es nach dem Krieg und gelangte in den 1950er Jahren in das Abgeordnetenhaus.
