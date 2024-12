Die Schauspielerin Hannelore Hoger ist im Alter von 82 Jahren gestorben (picture alliance / dpa)

Sie starb bereits am 21. Dezember in Hamburg, wie ihre Tochter Nina nach übereinstimmenden Medienberichten mitteilte. Hoger wurde Anfang der 1940er-Jahre geboren. Ihre bekannteste Rolle war die der Kommissarin Bella Block in der gleichnamigen Krimireihe. Auch in Filmen wie "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" von Regisseur Volker Schlöndorff oder Helmut Dietls "Rossini" war sie zu sehen. Am Theater arbeitete sie seit den Sechzigerjahren unter anderem in Bremen, Stuttgart, Bochum und Hamburg. Später führte sie selbst Regie.

Hamburgs Kultursenator Brosda bezeichnete Hannelore Hoger gegenüber der "Bild"-Zeitung als "Inbegriff einer großen Schauspielerin". Sie habe es verstanden, sich Charakteren vollständig anzuverwandeln und dabei in der Rolle stets präsent zu bleiben.

