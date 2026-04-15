Iran-Krieg

US-Vizepräsident JD Vance spricht auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit Vertretern aus Pakistan und dem Iran. (AP / Jacquelyn Martin)

Islamabad wolle die Gespräche so bald wie möglich, hieß es in Agenturberichten unter Berufung auf pakistanische Diplomatenkreise. Auch China, Ägypten, Saudi-Arabien und die Türkei seien mit beiden Kriegsparteien im Gespräch. Die Länder hätten einen Vorschlag eingebracht, noch in dieser Woche in Islamabad weiterzuverhandeln, hieß es. Den Angaben zufolge hat China dem Iran geraten, sich auf weitere Gespräche einzulassen. Eine offizielle Bestätigung über neue Verhandlungen liegt bisher nicht vor. Aber auch US-Präsident Trump sprach von der Möglichkeit baldiger weiterer Unterredungen.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.