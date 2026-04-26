Die beiden ehemaligen Premierminister Bennett und Lapid kündigten an, ihre Parteien zu einem Bündnis zusammenzuschließen, um gemeinsam gegen Amtsinhaber Netanjahu anzutreten. Sie planen für den Fall eines Wahlsiegs eine Untersuchungskommission zum Massenmord an Israelis durch palästinensische Hamas-Kämpfer am 7. Oktober 2023 einzurichten. Gegen den israelischen Geheimdienst und die Sicherheitsbehörden gibt es zahlreiche Vorwürfe, den Angriff nicht vorhergesehen und schlecht abgewehrt zu haben.
Bennett und Lapid standen 2021 an der Spitze einer Regierungskoalition in Israel. Im Amt des Premierministers wechselten sie sich ab.
Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.