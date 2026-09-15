Die Spritpreise steigen immer weiter. (picture alliance / Rene Traut Fotografie / Rene Traut)

Gestern erreichte der Preis für Super E10 nach Angaben des ADAC einen neuen Höchststand. Der Liter kostete im Tagesdurchschnitt fast 2,29 Euro. Das waren 1,3 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für Diesel stieg um 0,8 Cent auf 2,41 Euro pro Liter.

Als Gründe für die Entwicklung werden der hohe Preis für Rohöl sowie beschädigte Raffinerien in Kriegsgebieten angegeben. Der Öl-Preis legte angesichts der anhaltenden Spannungen in der Golfregion weiter zu. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent lag heute früh bei 107,5 Dollar, der für die US-Sorte WTI bei 103 Dollar pro Barrel.

Aus der SPD kommen wegen der hohen Kraftstoffpreise Forderungen nach einem Preisdeckel und einer Übergewinnsteuer. Das Bundeswirtschaftsministerium wies dies zurück. Ministerin Reiche sprach sich stattdessen für Direktzahlungen an Geringverdiener aus.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.