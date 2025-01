Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Nach Informationen der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind 37 Menschen getötet worden, unter ihnen Zivilisten. Auch die türkische Luftwaffe habe sich an den Kämpfen beteiligt. Die Beobachtungsstelle hat ihren Sitz in London, verfügt aber über ein Netz aus Informanten in Syrien.

Im Norden des Landes kommt es seit dem Sturz von Machthaber Assad verstärkt zu Gefechten zwischen pro-türkischen Kämpfern und kurdischen Einheiten. Die türkische Armee sieht in ihnen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.

