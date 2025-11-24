EU-Afrika-Gipfel in Luanda (Eva Krafczyk / dpa / Eva Krafczyk)

Nach Angaben von EU-Ratspräsident Ciosta werden jene europäischen Staats- und Regierungschefs, die nicht an dem Gipfel in der angolanischen Hauptstadt Luanda teilnehmen, per Video zugeschaltet. Im Mittelpunkt der Gespräche steht eine überarbeitete Version des Friedensplans, auf den sich Washington und Kiew gestern bei ihren Gesprächen in Genf verständigt hatten. Vereinbart wurden nach Angaben der US-Regierung verstärkte Sicherheitsgarantien für die Ukraine.

An den Genfer Verhandlungen sind auch mehrere europäische Staaten beteiligt. Deutschland, Frankreich und Großbritannien brachten eigene Vorschläge ein. Unter anderem sollen bestimmte Gebiete nicht als "faktisch russisch" anerkannt werden, sondern es soll stattdessen Verhandlungen über einen Gebietsaustausch auf Basis des derzeitigen Frontverlaufs geben. Der ursprüngliche Plan der USA war von Kritikern als Kapitulation der Ukraine bewertet worden.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.