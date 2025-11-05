Die EU-Umweltminister beraten über eine Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen (Archivbild). (pa/Geisler)

Ein Sprecher des Europäischen Rates teilte in Brüssel mit, dass die Verhandlungen am Vormittag fortgesetzt würden. Ziel ist wenige Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz in Brasilien eine Verständigung auf konkrete Klimaziele. Die Europäische Kommission schlägt vor, den Ausstoß bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Strittig unter den Mitgliedsländern ist, in welchem Umfang dafür etwa auch Klimaschutzprojekte in Drittstaaten angerechnet werden dürfen. Für Deutschland nimmt Umweltminister Schneider teil.

Vor Beginn der Beratungen hatte er erklärt, die Bundesregierung unterstütze den Vorschlag der Kommission. Die COP30 beginnt in der kommenden Woche in Brasilien.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.