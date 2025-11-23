G20-Gipfel geht zu Ende

Bereits gestern hatten die führenden Industrie- und Schwellenländer eine Erklärung angenommen, in der unter anderem der Ausbau erneuerbarer Energien sowie mehr Klimaschutz gefordert wird. Südafrika wird den jährlich wechselnden G20-Vorsitz nicht symbolisch an die USA übergeben, weil Präsident Trump das Treffen boykottiert. Er hatte dies mit angeblichen Repressionen der südafrikanischen Regierung gegen weiße Farmer begründet. Dafür gibt es keinerlei Belege.
