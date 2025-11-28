Koalitionsausschuss
Beratungen nach sechs Stunden in der Nacht beendet

In Berlin haben die Spitzen von Union und SPD ihre Beratungen im Koalitionsausschuss abgeschlossen. Das Treffen endete nach fast sechs Stunden erst in der Nacht. Über Ergebnisse soll am Morgen in einer Pressekonferenz informiert werden.

    Markus Söder, Bärbel Bas, Friedrich Merz und Lars Klingbeil stehen nebeneinander am Rande des Koalitionsausschusses eine Pressekonferenz
    Die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD, Merz, Söder und Klingbeil informieren mit Arbeitsministerin Bas nach einer früheren Sitzung des Koalitionsausschusses (Archivbild). (Kay Nietfeld/dpa)
    Unter der Leitung von Bundeskanzler Merz und Finanzminister Klingbeil wollte der Ausschuss vor allem über das Konflikt-Thema Rentenpaket beraten. Der Beschluss des Bundeskabinetts stößt bei jungen Abgeordneten in der Unionsfraktion auf erheblichen Widerstand. Ohne ihre Stimmen ist eine eigene Mehrheit der schwarz-roten Koalition im Bundestag in Gefahr. Weitere Themen sollten das umstrittene Verbrenner-Aus auf EU-Ebene, Änderungen am Heizungsgesetz und ein Sparpaket für Krankenkassen sein.
    Der Koalitionsausschuss gilt als zentrales Entscheidungsgremium des Regierungsbündnisses von CDU, CSU und SPD.
    Diese Nachricht wurde am 28.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.