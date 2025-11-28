Unter der Leitung von Bundeskanzler Merz und Finanzminister Klingbeil wollte der Ausschuss vor allem über das Konflikt-Thema Rentenpaket beraten. Der Beschluss des Bundeskabinetts stößt bei jungen Abgeordneten in der Unionsfraktion auf erheblichen Widerstand. Ohne ihre Stimmen ist eine eigene Mehrheit der schwarz-roten Koalition im Bundestag in Gefahr. Weitere Themen sollten das umstrittene Verbrenner-Aus auf EU-Ebene, Änderungen am Heizungsgesetz und ein Sparpaket für Krankenkassen sein.
Der Koalitionsausschuss gilt als zentrales Entscheidungsgremium des Regierungsbündnisses von CDU, CSU und SPD.
