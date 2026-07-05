Parteitag in Erfurt

Die AfD-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel auf dem Pafrteitag in Erfurt. (AFP / JOHN MACDOUGALL)

Dabei soll über Änderungen an der Parteisatzung und anderen internen Regularien beraten werden. Gestern waren die beiden Vorsitzenden Weidel und Chrupalla in ihren Ämtern bestätigt worden. In ihren Bewerbungsreden hatten Weidel und Chrupalla auch mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland einen Machtanspruch für die in Teilen rechtsextreme Partei formuliert. Diese ist in bundesweiten Umfragen so stark wie nie zuvor.

Nach Protesten mit zehntausenden Menschen gegen das Treffen in Erfurt will sich die Stadt heute zu dem Großeinsatz rund um den Parteitag äußern. Auch das Bündnis "Widersetzen" will Bilanz ziehen.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.