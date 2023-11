Plastikmüll wird zunehmend zum Problem. (Getty Images / Corbis Historical / Robert Brook)

Zum Auftakt der Gespräche in Nairobi drängte Kenias Präsident Ruto die Unterhändler zur Eile. Ziel sei ein Abkommen bis spätestens Ende des Jahres. Vertreter von mehr als 170 Staaten diskutieren in der kenianischen Hauptstadt bis Sonntag über entsprechende Regelungen für die Plastikherstellung, aber auch für das Recycling. Es ist die dritte von insgesamt fünf Verhandlungsrunden.

Die weltweite Plastikproduktion hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. Millionen Tonnen Plastik landen in der Umwelt und im Meer, oft in Form von mikroskopisch kleinen Partikeln. Dieses sogenannte Mikroplastik kann nicht nur in den Verdauungstrakt, sondern auch in den Blutkreislauf von Lebewesen gelangen.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.