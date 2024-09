Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern / Geisler-Fotopress)

Nach einem Treffen im Rahmen des sogenannten Berliner Prozesses mit den Westbalkanstaaten sagte Faeser in der Hauptstadt, die EU-Länder strebten eine intensivere Zusammenarbeit auf polizeilicher Ebene mit den Balkanstaaten an. Auch die Kooperation im Bereich der Rückführungen solle verstärkt werden, so die SPD-Politikerin. Faeser erklärte zudem, dass sie auch mit EU-Staaten wie Italien und Griechenland über Zurückweisungen innerhalb der Europäischen Union nach den sogenannten Dublin-Regeln gesprochen habe. Diese sehen vor, dass Asylanträge in dem EU-Land geprüft werden müssen, in dem die Menschen zuerst registriert wurden.

An dem Berliner Prozess nehmen neben Vertretern internationaler Organisatoren zahlreiche EU-Staaten, Großbritannien und die Westbalkan-Staaten teil, darunter Serbien, Bosnien-Herzegowina und Albanien. Die Konferenz war 2014 von der damaligen Kanzlerin Merkel ins Leben gerufen worden, um die EU-Annäherung der Westbalkanstaaten voranzubringen.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.