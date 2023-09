Bundesverkehrsminister Wissing hat zum "Schienengipfel" eingeladen. (picture alliance / Frank May)

Ziel sei, ein möglichst effizientes Vorgehen bei Projekten zu verabreden, erklärte Wissings Ministerium. Auch die finanzielle Ausstattung des bundeseigenen Unternehmens Deutsche Bahn AG dürfte ein Thema sein.

Die Deutsche Bahn AG will nach in den kommenden Jahren wichtige Teilstrecken modernisieren, wie etwa die sogenannte Riedbahn im Korridor Frankfurt-Mannheim oder die Trasse von Berlin nach Hamburg. Insgesamt geht es um 40 Projekte bis zum Jahr 2030. Zur Umsetzung ist die Gründung einer neuen Infrastrukturgesellschaft unter dem Dach des DB-Konzerns geplant. So sollen die bereitgestellten Bundesmittel ausschließlich in die Infrastruktur fließen und nicht in den Fahrbetrieb.

