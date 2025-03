G7-Treffen in Kanada

Bundesaußenministerin Baerbock (m.), US-Außenminister Rubio und Kanadas Ressortchefin Joly auf dem Weg zum G-7-"Familienfoto". (Saul Loeb / Pool AFP / AP / dpa)

Die Minister werden unter anderem über eine gemeinsame Haltung im Ukraine-Krieg sprechen, aber auch über den Krieg im Gazastreifen sowie den von US-Präsident Trump begonnenen Zollstreit.

Bundesaußenministerin Baerbock warb für ein geschlossenes Auftreten des Westens gegenüber Russland. Frieden werde es in Europa nur durch Stärke geben, sagte Baerbock am Rande des Treffens. Die kanadische Außenministerin Joly rief zum Eintreten für einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine auf.

Das G7-Treffen steht unter dem Eindruck der politischen Kehrtwenden der Vereinigten Staaten seit der Amtsübernahme durch Präsident Trump und dessen Hinwendung zu Russlands Präsidenten Putin. Für die USA nimmt an dem Treffen Außenminister Rubio teil.

