Kämpfe im Grenzgebiet

Beratungen über Waffenstillstand zwischen Kambodscha und Thailand

Unter Vermittlung Malaysias beraten Kambodscha und Thailand über eine Waffenruhe. Dazu kamen die Regierungschefs Hun Manet und Phumtham Wechayachai in der Residenz von Malaysias Ministerpräsident Anwar Ibrahim zusammmen. An dem Treffen in der Stadt Putrajaya nehmen auch Vertreter der USA und Chinas teil.