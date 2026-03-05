Ministerpräsidentenkonferenz
Beratungen unter anderem über Energiepreise und die Sicherheit in Zügen

In Berlin beraten die Ministerpräsidenten der Länder unter anderem über die steigenden Energie- und Kraftstoffpreise.

    Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte steht vor einer roten Wand, spricht und gestikuliert.
    Der Bürgermeister von Bremen, Andreas Bovenschulte (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)
    Der Bremer Regierungschef Bovenschulte, SPD, forderte eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne. Er sagte der "Welt", man müsse diejenigen, die diese neue Krise für sich ausnutzten, mit kartell- und steuerrechtlichen Mitteln zur Verantwortung ziehen.
    Außerdem geht es bei der Frühjahrssitzung der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten um die Sicherheit in Zügen, nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter bei Kaiserlautern. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweitzer, SPD, erhielt Unterstützung für seinen Vorstoß, das Deutschlandticket künftig mit einem Passbild zu versehen.
