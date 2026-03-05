Ministerpräsidentenkonferenz

Der Bremer Regierungschef Bovenschulte, SPD, forderte eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne. Er sagte der "Welt", man müsse diejenigen, die diese neue Krise für sich ausnutzten, mit kartell- und steuerrechtlichen Mitteln zur Verantwortung ziehen.
Außerdem geht es bei der Frühjahrssitzung der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten um die Sicherheit in Zügen, nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter bei Kaiserlautern. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweitzer, SPD, erhielt Unterstützung für seinen Vorstoß, das Deutschlandticket künftig mit einem Passbild zu versehen.
Diese Nachricht wurde am 05.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.