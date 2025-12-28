China
Beratungen zwischen Thailand und Kambodscha

Nach der Vereinbarung zur Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha hat die China die Außenminister der beiden Länder zu Gesprächen eingeladen. Diese sollten heute und morgen in der Provinz Yunnan stattfinden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua.

    Das Foto zeigt den kambodschanischen Verteidigungsminister Tea Seiha (l) mit dem thailändischen Verteidigungsminister Natthaphon.
    Thailand und Kambodscha haben ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet; jetzt sollen in China weitere Beratungen folgen. (dpa-news/Uncredited/Agence Kampuchea Pres)
    Ziel der Beratungen sei es, die Feuerpause zu verstetigen und das politische Vertrauen zwischen den Nachbarstaaten aufzubauen. China wolle dafür eine Plattform bieten und eine konstruktive Rolle bei der Stabilisierung der bilateralen Beziehungen spielen.
    Thailand und Kambodscha hatten sich nach wochenlangen Gefechten entlang ihrer gemeinsamen Grenze gestern auf eine sofortige Waffenruhe geeinigt. Die Feuerpause soll zunächst für 72 Stunden überwacht werden, um ihre Umsetzung sicherzustellen.
    Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.