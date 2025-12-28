Ziel der Beratungen sei es, die Feuerpause zu verstetigen und das politische Vertrauen zwischen den Nachbarstaaten aufzubauen. China wolle dafür eine Plattform bieten und eine konstruktive Rolle bei der Stabilisierung der bilateralen Beziehungen spielen.
Thailand und Kambodscha hatten sich nach wochenlangen Gefechten entlang ihrer gemeinsamen Grenze gestern auf eine sofortige Waffenruhe geeinigt. Die Feuerpause soll zunächst für 72 Stunden überwacht werden, um ihre Umsetzung sicherzustellen.
Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.