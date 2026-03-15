Im vergangenen Jahr habe es 236 Hilfegesuche gegeben, hieß es im Jahresbericht des bundesweit tätigen Vereins. Die gemeldeten Fälle kämen aus nahezu allen Bundesländern und aus verschiedenen Sportarten, sagte die Geschäftsführerin von Safe Sport, Lambert, im Deutschlandfunk. Außerdem wird eine hohe Dunkelziffer vermutet. Viele Betroffene hätten bislang keinen Zugang zu Unterstützung, erklärte Lambert. Die Beratungsstelle erhält nach eigenen Angaben auch vermehrt Anfragen von Präventionsbeauftragten, die innerhalb ihrer Strukturen kein Gehör fänden.
Safe Sport ist eine Ansprechstelle für Betroffene von physischer, psychischer oder sexualisierter Gewalt im Leistungs- und Breitensport. Sie wird gemeinsam von Bund und Ländern finanziert.
Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.