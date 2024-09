Nach dem Hurrikan "Helene" beginnen die Aufräumarbeiten, wie hier in Tampa im US-Bundesstaat Florida (AP / Mike Carlson)

Mindestens hundert Menschen seien ums Leben gekommen, sagte US-Präsident Biden in einer Fernsehansprache. Er kündigte an, die betroffenen Gebiete im Laufe dieser Woche zu besuchen. Allein im Bundesstaat North Carolina wurden nach Angaben örtlicher Behörden 39 Tote registriert. Dort sind manche Landstriche von der Außenwelt abgeschnitten und nur mit dem Hubschrauber erreichbar. Todesopfer gab es auch in South Carolina, Georgia, Florida, Tennessee und Virginia. In den betroffenen Regionen sind noch immer 2,2 Millionen Haushalte ohne Strom.

