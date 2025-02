Immer mehr Menschen verlassen aus Angst vor Erdbeben Santorini. (Socrates Baltagiannis / dpa / Socrates Baltagiannis)

Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Küstenwache berichtet, flohen seit Sonntag etwa 4.600 Menschen per Fähre auf das Festland. Weitere 1.300 Menschen verließen die Insel an Bord von Flugzeugen. Die im Ägäischen Meer gelegene Insel wird seit Tagen von Erdstößen erschüttert. Auch in den kommenden Tagen ist mit weiteren Beben zu rechnen.

