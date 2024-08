In diesem Jahr sind schon mehr als 250 Menschen ertrunken. (Archivbild) (dpa / Julian Stratenschulte)

Das sind 35 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft in Düsseldorf mitteilte. Allein seit Beginn der Badesaison Anfang Mai ertranken laut Zwischenbilanz der Organisation rund 150 Menschen.

Zum dritten Mal in Folge gab es dabei mehr tödliche Unglücke in Flüssen. DLRG-Präsidentin Vogt riet deshalb generell vom Schwimmen in Flüssen ab.

