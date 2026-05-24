Nach Gerichtsurteil

Die türkischen Behörden haben die Räumung der CHP-Zentrale angeordnet, in der sich der abgesetzte Parteichef Özel verschanzt hat. Das Foto zeigt Bereitschaftspolizisten vor dem Gebäude. (AFP / ADEM ALTAN)

Nach übereinstimmenden Agenturberichten setzten die Einsatzkräfte Tränengas ein und drangen in das Gebäude ein. Die Räumung war zuvor von den Behörden angeordnet worden. Hintergrund ist die umstrittene Absetzung des CHP-Vorsitzenden Özel, der sich in der Parteizentrale verschanzt hat. Den Behörden zufolge soll mit dem Räumungsbeschluss das Gerichtsurteil umgesetzt werden, das den früheren Parteichef Kilicdaroglu wieder zum CHP-Vorsitzenden macht.

Das Gericht in Ankara hatte am Donnerstag die Wahl Özels zum CHP-Chef im Jahr 2023 für ungültig erklärt. Dessen Anhänger sprachen von einem "Justizputsch", Özel legte Einspruch beim Obersten Gericht ein.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.