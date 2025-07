US-Präsident Donald Trump macht sich mit seiner Politik nur wenige Freunde. (picture alliance / Sipa USA / Sipa USA)

In den USA werde sichtbar werden, dass Zölle eine Steuer für die Verbraucher darstellten, sagte Schmieding im Deutschlandfunk. Es werde in den kommenden Monaten höhere Preise für die Verbraucher geben. Inflation sei aber in den USA unpopulär. Insbesondere mit Blick auf die Kongresswahlen im kommenden Jahr werde der Druck auf Trump zunehmen, es mit seiner Politik nicht zu weit zu treiben.

