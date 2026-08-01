Der nepalesisch-britische Bergsteiger Nirmal Purja ist bei einem Lawinenunglück in Pakistan gestorben. (Henning Kaiser / dpa / Henning Kaiser)

Das bestätigten die Veranstalter der Expedition. An der Tour am Broad Peak hatten zehn Bergsteiger aus aller Welt teilgenommen. Nach Abgang der Lawine vor drei Tagen war der Kontakt zu der Gruppe abgerissen. Gestern waren zunächst vier Leichen geborgen worden. Die Suche nach den Vermissten dauert an.

Der Broad Peak ist mit 8.047 Metern der zwölfthöchste Berg der Welt und gilt als einer der anspruchsvollsten Achttausender. Der 43-Jährige Purja wurde durch mehrere Rekorde bekannt. Unter anderem hatte er 2019 alle Achttausender in 189 Tagen bestiegen. Eine Netflix-Dokumentation machte ihn zum Bergsteiger-Star.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.