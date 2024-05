Das Dampfschiff Säntis wurde 1933 im Bodensee versenkt. (Schiffsbergeverein / Schiffsbergev / Schiffsbergeverein)

Wie der BR berichtet, löste sich während der Arbeiten ein Bremssystem an der Bergeplattform. Die Anlage sank demnach unkontrolliert in die Tiefe. Eigentlich sollte die Plattform kontrolliert herabgelassen werden, um das Wrack in rund 210 Metern Tiefe zu bergen. Vor gut einem Monat war ein erster Bergungsversuch wegen technischer Probleme gescheitert.

Die Säntis war ab 1892 für gut vier Jahrzehnte auf dem Bodensee im Einsatz und wurde 1933 wegen Fahruntauglichkeit versenkt. Das Wrack sollte nach der Bergung eigentlich ausgestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.