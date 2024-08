Rotes Meer

Das von der Huthi-Miliz im Jemen verbreitete Foto soll den brennenden Tanker "Sounion" zeigen. (AFP / -)

Schlepper sollten das manövrierunfähige und verlassene Schiff in sicheres Gebiet ziehen, teilte der Außenminister der vom Iran unterstützten Gruppierung auf Facebook mit. Die "Sounion" hat 150.000 Tonnen Rohöl geladen.

Das in Griechenland registrierte Schiff war am 21. August von den Huthis angegriffen worden. Laut griechischen Hafenbehörden war es auf dem Weg vom Irak nach Griechenland. Die 25-köpfige Besatzung wurde von der EU-Mission Aspides, die zum Schutz von Handelsschiffen im Roten Meer stationiert ist, in Sicherheit gebracht.

