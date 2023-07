Die Löscharbeiten auf dem brennenden Frachter vor Ameland (picture alliance / dpa / FLYING FOCUS aerial photography / Herman IJsseling)

Die niederländische Küstenwache teilte mit, die Experten wollten das Schiff inspizieren, sobald es die Temperaturen an Bord zuließen. Falls es stabil genug sei, solle es an einen sicheren Ort geschleppt werden.

Das Schiff liegt derzeit etwa 16 Kilometer nördlich der Insel Terschelling; seine Position wird durch einen Schlepper stabilisiert. Das Feuer an Bord hatte gestern Abend an Stärke verloren. Die Kühlung des Rumpfs von außen wurde gestoppt, weil dabei zu viel Wasser ins Innere gelangte. Es wird eine Umweltkatastrophe für das Wattenmeer befürchtet, sollte der Frachter auseinanderbrechen und sinken.

Das Feuer war in der Nacht auf Mittwoch ausgebrochen; vermutlich geriet die Batterie eines Elektroautos an Bord in Brand. Ein Besatzungsmitglied kam ums Leben, mehrere weitere erlitten Rauchvergiftungen oder verletzten sich, als sie über Bord ins Wasser sprangen. Der Frachter hat rund 3.000 Autos geladen.

