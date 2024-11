400.000 Tonnen Salz

Bergwerk Gorleben wird zugeschüttet

Das Erkundungsbergwerk im Salzstock Gorleben wird von morgen an zugeschüttet. Das teilte die Bundesgesellschaft für Endlagerung mit. Laut der BGE müssen in den kommenden Jahren rund 400.000 Kubikmeter Salz in die aufgebohrten und durch Sprengung geschaffenen Hohlräume des Bergwerks zurückbefördert werden.