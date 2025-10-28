Onlinehandel

Bei Amazon sollen zehntausende Stellen in der Verwaltung wegfallen. (IMAGO / Future Image / IMAGO / John Nacion)

Mit den Kündigungen solle heute begonnen werden, meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mehrere interne Quellen. Gründe seien Kostensenkungen und der Ausgleich für übermäßige Einstellungen während der Corona-Pandemie. Der genaue Umfang des Stellenabbaus sei noch nicht klar und die Zahl könne sich ändern. Die Kürzungen entsprächen fast zehn Prozent der rund 350.000 Angestellten in der Verwaltung des Unternehmens, das insgesamt 1,55 Millionen Menschen beschäftigt. Amazon habe eine Stellungnahme abgelehnt.

