Das Logo der Bundeswehr (imago images/Political-Moments)

Der Entwurf aller vier Fraktionen solle demnächst in den Bundestag eingebracht werden, melden die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Demnach soll der 15. Juni zum deutschen Veteranentag gemacht und zugleich die Versorgung von Soldaten verbessert werden, die beim Einsatz in der Bundeswehr dauerhafte Schäden erlitten haben.

In dem Antrag heißt es, manche Soldaten trügen in Folge ihres Einsatzes schwere physische oder psychische Verletzungen davon. Ein nationaler Tag für Veteranen böte nicht nur die Möglichkeit, Dankbarkeit und Anerkennung auszudrücken, sondern fördere auch das Verständnis in der Gesellschaft für die Leistungen der Soldaten.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.