Scheuer bestätigte der Zeitung die Anklage, wies den Vorwurf aber zurück.

Im Zentrum steht die Frage, ob Scheuer Verträge mit einer Maut-Firma unterzeichnet hat, obwohl die Gefahr bestand, dass das Projekt vom Europäischen Gerichtshof gestoppt wird. 2019 geschah genau das: Die deutsche Pkw-Maut wurde für rechtswidrig erklärt und scheiterte. Die ursprünglich vorgesehenen Maut-Betreiber erhielten 243 Millionen Euro Schadenersatz vom Bund.

