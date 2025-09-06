Bundesarbeitsministerin Bas (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)

Dem Portal Politico liegt ein Verordnungsentwurf ihres Ministeriums vor, demzufolge die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung 2026 auf 8.450 Euro monatlich steigen soll. Derzeit liegt der Wert bei 8.050 Euro. Wer mehr verdient, müsste also in Zukunft auf einen größeren Teil des Einkommens Beiträge zahlen. Politico zufolge wird der Entwurf nun in der Bundesregierung abgestimmt.

Für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung sind dem Bericht nach ebenfalls Veränderungen geplant.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.