Bärbel Bas (SPD), Bundesarbeitsministerin (picture alliance / photothek / Thomas Trutschel)

Das Bundeskabinett solle eine entsprechende Verordnung von Arbeitsministerin Bas am 10. September beschließen, berichtet die "Bild am Sonntag".

Die Regelsätze waren 2023 und 2024 stark gestiegen, weil sie die Inflation überproportional berücksichtigten. 2025 folgte wegen der gesunkenen Inflation keine Erhöhung.

Bas kündigte zudem härtere Sanktionsregeln an. Sie sagte, wer ohne Grund nicht zum Termin komme, dem werde jetzt deutlich mehr gestrichen.

Union und SPD haben sich Reformen der Sozialversicherungssysteme vorgenommen - etwa bei Bürgergeld, Rente und Krankenversicherungen. Bundeskanzler Merz sagte heute, Deutschland könne sich das System in seiner jetzigen Form nicht mehr leisten.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.