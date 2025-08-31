Bärbel Bas (SPD), Bundesarbeitsministerin (picture alliance / photothek / Thomas Trutschel)

Die "Bild am Sonntag" berichtet, das Bundeskabinett solle eine entsprechende Verordnung von Arbeitsministerin Bas am 10. September beschließen. Bas kündigte zudem härtere Sanktionsregeln an. Sie sagte, wer ohne Grund nicht zu einem Termin mit der Behörde komme, dem werde jetzt deutlich mehr gestrichen.

Die Regelsätze für das Bürgergeld waren 2023 und 2024 stark gestiegen, weil sie die Inflation überproportional berücksichtigten. In diesem Jahr folgte eine Nullrunde. Alleinstehende Empfänger erhalten derzeit 563 Euro im Monat.

Union und SPD haben sich Reformen der Sozialversicherungssysteme vorgenommen - etwa bei Bürgergeld, Rente und Krankenversicherungen. Bundeskanzler Merz sagte, Deutschland könne sich das System in seiner jetzigen Form nicht mehr leisten.

