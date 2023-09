Für welche Maschinen die Bundeswehr den SAF-Treibstoff bestellt hat, ist laut dem Bericht noch nicht bekannt. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Wie die "Welt am Sonntag" schreibt, soll die erste Lieferung des synthetischen Kerosins 3,8 Millionen Liter umfassen. Sie werde in das NATO-Pipelinenetz zur Versorgung der Luftwaffenstützpunkte eingespeist, heißt es. Zum Vergleich: An herkömmlichem Kerosin bestellte die Bundeswehr demnach etwa 195 Millionen Liter.

Der Treibstoff SAF wird unter anderem aus landwirtschaftlichen Abfallstoffen, gebrauchtem Speiseöl oder grünem Wasserstoff erzeugt. Bislang ist er nur in Kleinstmengen auf dem Markt erhältlich und erheblich teurer als herkömmliches Kerosin.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.