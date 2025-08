Klassenzimmer einer Grundschule. (dpa / Peter Steffen)

Der Presseverbund beruft sich auf eigene Abfragen bei den Bildungsministerien der Bundesländer. Insgesamt gibt es demnach etwa 20.000 Stellen für Schulleiterinnen und Schulleiter.

Im Vergleich zur Zahl ihrer Schulen prozentual am stärksten betroffen seien Thüringen mit 8,8 Prozent und Nordrhein-Westfalen mit 8,7 Prozent. Am niedrigsten sei der Anteil der offenen Schulleiterstellen in Bayern, wo lediglich ein Prozent der Schulen betroffen sei. Der Bericht betont, dass aktuelle Zahlen aus Hamburg noch fehlten, weil diese dort erst im September ermittelt würden.

Weiter heißt es, mehrere Länderministerien hätten darauf hingewiesen, dass keine Schule ohne Leitung sei. Deren Aufgaben würden in solchen Fällen ersatzweise etwa durch die stellvertretende Schulleitung, andere Lehrkräfte oder auch von den Leitungen anderer Schulen übernommen.

Die Zahlen beziehen sich der Recherche zufolge auf allgemeinbildende Schulen sowie Berufsschulen. Je nach Bundesland sind zudem entweder nur staatliche Schulen oder Schulen in öffentlicher sowie privater Trägerschaft erfasst.

