Grenzpolizei in der Kaschmir-Region in Ramgarh (dpa / AFP/epa)

Das berichten die indischen Nachrichtenagenturen PTI und ANI unter Berufung auf das Militär. Danach gaben pakistanische Soldaten Schüsse aus Kleinwaffen über die sogenannte Kontrolllinie im Grenzgebiet ab. Die indischen Kräfte hätten das Feuer erwidert. Berichte über Verletzte liegen nicht vor. Pakistan bestätigte den Vorfall bislang nicht. Seit einem Terroranschlag im indisch verwalteten Teil Kaschmirs vor wenigen Tagen haben sich die Spannungen zwischen den beiden rivalisierenden Atommächten verschärft.

Bewaffnete Angreifer hatten am Dienstag in einer Urlaubsgegend 26 Menschen getötet - vorwiegend indische Touristen. Die Regierung in Neu-Delhi wirft Pakistan eine Beteiligung vor, was der Nachbarstaat zurückweist.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.