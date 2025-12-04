Künstliche Intelligenz

Meta-AI rückt laut einem Bericht in den Fokus der EU-Kartellaufsicht. (picture alliance / Sipa USA | SOPA Images)

Die Zeitung "Financial Times" berichtete unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen, die Untersuchung werde voraussichtlich in den nächsten Tagen offiziell angekündigt. Meta und die EU-Kommission äußerten sich bislang nicht offiziell zu dem Thema.

Zuvor hatte die italienische Wettbewerbsaufsicht ihre Ermittlungen gegen Meta wegen des KI-Chatbots bei WhatsApp ausgeweitet. Auslöser waren die neuen Geschäftsbedingungen und die Integration zusätzlicher KI-Funktionen bei dem Messengerdienst. Der US-Konzern beschränke den Zugang für Drittanbieter und behindere die Entwicklung von Konkurrenzprodukten, erklärte die Behörde Ende November. Die Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato hatte ihre Ermittlungen im Juli aufgenommen.

Der Meta-Mutterkonzern von CEO Mark Zuckerberg umfasst neben Whattsapp unter anderem auch Facebook und Instagram.

